В Австралии 13 человек обвинили в сексуальной эксплуатации детей
Власти Австралии предъявили 13 гражданам обвинения в сексуальной эксплуатации детей с Филиппин через интернет. Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.
Некоторые австралийцы обращаются к посредникам на Филиппинах, чтобы получить материалы о жестоком обращении с детьми, включая случаи сексуального насилия. Федеральная полиция Австралии сотрудничает с филиппинскими коллегами для расследования подобных преступлений в интернете.
В ходе 35 операций были спасены 92 жертвы в возрасте от шести лет. В результате расследования предъявлены обвинения 13 жителям Австралии и 18 филиппинским посредникам.
Среди осужденных — 74-летний мужчина, приговоренный к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над 15 детьми на протяжении девяти лет.
