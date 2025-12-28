В Австралии 13 человек обвинили в сексуальной эксплуатации детей

28 декабря 2025, 13:22

9news: 13 австралийцам предъявили обвинения в сексуальной эксплуатации детей

Фото: iStock/Yingko

Власти Австралии предъявили 13 гражданам обвинения в сексуальной эксплуатации детей с Филиппин через интернет. Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.