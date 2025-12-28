Достижения.рф

В Подмосковье трое детей провалились под лёд

В Балашихе случайные прохожие оказали помощь детям, провалившимся под лёд
Фото: Istock/lnzyx

В Подмосковье прохожие спасли двух детей из ледяной воды. По информации РЕН ТВ, трое несовершеннолетних провалились под лёд в Балашихе.



Инцидент случился в районе жилого комплекса «Пехра» на улице Яганова. Дети вышли на лёд водоёма, который не выдержал их веса и треснул. Один из них сумел самостоятельно выбраться на берег. Двое других остались в полынье.

Их заметили случайные прохожие. Мужчины незамедлительно бросились к воде, чтобы помочь, и вытащили обоих детей на сушу. Спасатели и медики оперативно прибыли на место. Специалисты осмотрели пострадавших и оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось об инциденте в Кузбассе, где двое мальчиков провалились под лёд на реке Томь и пропали.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0