«Встань на колени»: В Петербурге мальчика зверски избили в школе за аватарку

28 декабря 2025, 13:12

В Петербурге школьника избили из-за флага Израиля на аватарке

Фото: Istock/bodnarchuk

В Санкт-Петербурге 15-летнего школьника избили в школьном туалете. Телеканал 78 сообщает, что конфликт начался из-за флага Израиля на аватарке подростка.