«Встань на колени»: В Петербурге мальчика зверски избили в школе за аватарку
В Санкт-Петербурге 15-летнего школьника избили в школьном туалете. Телеканал 78 сообщает, что конфликт начался из-за флага Израиля на аватарке подростка.
По словам матери, в начале декабря одноклассник спросил её сына об этой аватарке и, после подтверждения, начал угрожать ему, высказывая радикальные взгляды. В тот же день обидчик оскорблял школьника и упоминал Холокост.
Подросток грубо ответил, предположив, что деда обидчика возможно, могли расстрелять советские солдаты. После этого парень с другом завели его в туалет «на разговор». Там они требовали извинений на коленях, но школьник отказался. Подростки нанесли ему несколько ударов по лицу, а их сообщник контролировал дверь.
Пострадавшему диагностировали перелом глазницы и провели операцию. Мать заявила в полицию. СК уже начал проверку. Решается вопрос о дистанционном обучении для потерпевшего.
