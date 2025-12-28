Под Волгоградом полицейские спасли из снежного плена подростка и его родственника

28 декабря 2025, 11:53

В Волгоградской области нашли двух человек, заблудившихся в сильный буран

Фото: Istock/Алик Фатхутдинов

В Волгоградской области полицейские и спасатели МЧС эвакуировали двух человек. 16-летний подросток и его родственник оказались в снежном плену во время сильной метели. Об этом информирует официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.