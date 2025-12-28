Под Волгоградом полицейские спасли из снежного плена подростка и его родственника
В Волгоградской области полицейские и спасатели МЧС эвакуировали двух человек. 16-летний подросток и его родственник оказались в снежном плену во время сильной метели. Об этом информирует официальный представитель МВД Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Глава администрации посёлка Ромашки сообщил в полицию об их исчезновении двух местных жителей возле животноводческой фермы из-за разыгравшегося бурана. Позже пропавшие смогли передать, что находятся в лесополосе и не могут добраться до укрытия.
Старший участковый майор Эльдар Искаринов вместе с коллегами выехал на спецтранспорте к месту поисков. Из-за нулевой видимости майор шёл пешком, указывая путь водителю, и преодолел около семи километров.
Поисковая операция заняла более трёх часов. Спасатели нашли обоих мужчин и доставили их домой. В МВД отметили, что слаженные действия служб помогли избежать трагедии.
