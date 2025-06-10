В Австралии освободили беременную учительницу, обвиненную в совращении школьника
В Австралии из под стражи была освобождена беременная учительница Карли Рэй, которую ранее обвинили в совращении 15-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Star.
В общем, Рэй обвинили в жестоком обращении с детьми, хранении материалов о насилии над несовершеннолетними и подстрекательстве ребенка к незаконным сексуальным действиям. Приговор учительнице пока не вынесли. Сама она отрицает любые обвинения в свою сторону.
Суд принял решение освободить Рэй из-под ареста по причине ее беременности. К тому же у нее ранее случались неоднократные выкидыши. Освобождение случилось под залог. Учительнице запрещено посещать соцсети и выходить из дома.
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