В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае 2 млн рублей, но их ей вернули
В Ярославле пенсионерка забыла в трамвае сумку с двумя миллионами рублей, но их ей вернули, рассказал директор предприятия «Яргорэлектротранс» Денис Пырлог.
«АО «ЯрГЭТ» вернуло пассажирке потерянные более двух миллионов рублей», — отметил Пырлог в своем Телеграм-канале.
Со слов директора «ЯрГЭТ», накануне в салоне трамвая нашли сумку. Работники предприятия ждали, что за забытой вещью обратятся к ним или в правоохранительные органы, однако этого не случилось.
«В итоге мы приняли решение проверить, есть ли в ней документы, и увидели большую сумму денег. Кроме них в сумке был паспорт, по которому мы смогли выяснить адрес женщины. Пропажу вернули, закрепив документально. Женщина в 86-летнем возрасте не помнила, где оставила сумку», — уточнил Пырлог.
Глава предприятия обратил внимание, что сотрудники посоветовали пенсионерке не оставлять без присмотра такие деньги.