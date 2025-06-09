В «Острове мечты» второе за день ЧП – ребёнок упал с высоты и получил серьёзные травмы

09 июня 2025, 19:02

Ребенок упал с высоты в «Острове мечты», мальчика госпитализировали

Фото: iStock/fordeno

Второе за день ЧП произошло в столичном парке аттракционов «Остров мечты». Ребёнок упал с высоты 3-4 метров, сообщает Telegram-канал Mash.