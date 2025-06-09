В «Острове мечты» второе за день ЧП – ребёнок упал с высоты и получил серьёзные травмы
Второе за день ЧП произошло в столичном парке аттракционов «Остров мечты». Ребёнок упал с высоты 3-4 метров, сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что сегодня вечером мальчик забрался на декоративную конструкцию, но не удержался и упал вниз. Удар пришёлся на спину.
По предварительным данным, ребёнок получил перелом копчика, травмы колена и головы.
Мальчика оперативно доставили в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее в этот день сообщалось, что 17 посетителей парка, включая пятеро детей, застряли на аттракционе «Поезд». На место происшествия прибыли спасатели, которые эвакуировали людей.
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