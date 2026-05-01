В Австралии протестующие потребовали расправы над убийцей пятилетней девочки
В австралийском городе Алис‑Спрингс вспыхнули массовые беспорядки из-за убийства пятилетней девочки. Об этом сообщает телеканал ABC.
Сотни местных жителей вступили в ожесточенные столкновения с правоохранителями. Люди требовали расправы над подозреваемым в убийстве пятилетней девочки из семьи коренного населения.
Ребенок пропал еще 25 апреля, а тело малышки обнаружили накануне. В тот же день полиция задержала человека, которого заподозрили в совершении жестокого преступления. Однако везти мужчину пришлось в больницу, так как местные жители уже успели избить его.
Возле медицинского учреждения собралось около 400 разгневанных горожан. Они окружили здание и попытались прорваться внутрь, чтобы довести дело до конца. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, однако это лишь обострило конфликт: протестующие начали забрасывать стражей порядка различными предметами. В ходе столкновений несколько патрульных машин получили серьёзные повреждения, а двое полицейских пострадали.
Позже полиция сообщила, что подозреваемого перевезли в город Дарвин. Как пояснили в правоохранительных органах, эта мера стала необходимой ради безопасности задержанного.
Читайте также: