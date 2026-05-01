Пациент устроил взрыв в онкологическом центре Баку
В Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджана мужчина привел в действие взрывное устройство. Об этом сообщает агентство Azertag.
Подозреваемый, проходивший лечение от онкологического заболевания, совершил покушение на врача. В результате взрыва медик получил тяжелые ранения, а организатор теракта погиб на месте.
Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Руководство Национального центра онкологии усилило меры безопасности на территории учреждения. Пациенты и персонал оказывают содействие следствию.
Ранее на северо-западе Москвы прогремел взрыв в одной из квартир. Как минимум одному человеку понадобилась помощь медиков.
