Достижения.рф

В Австралии задержали подозреваемых в выращивании пяти тысяч кустов каннабиса

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Полиция Нового Южного Уэльса ликвидировала крупную плантацию каннабиса и задержала четырех подозреваемых. Об этом сообщает телеканал ABC.



Операция прошла в районе Нимур, где на сельском участке обнаружили около пяти тысяч кустов растения. Инспектор полиции округа Мюррей-Ривер Мик Фуллер отметил, что скрыть плантацию было непросто. Растения находились в густом эвкалиптовом лесу, что усложняло их обнаружение. Правоохранители использовали воздушное наблюдение для выявления незаконного выращивания.

После документирования и фотосъемки все кусты уничтожили. Оценочная стоимость изъятых растений достигает 10 миллионов австралийских долларов.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0