В Австралии задержали подозреваемых в выращивании пяти тысяч кустов каннабиса
Полиция Нового Южного Уэльса ликвидировала крупную плантацию каннабиса и задержала четырех подозреваемых. Об этом сообщает телеканал ABC.
Операция прошла в районе Нимур, где на сельском участке обнаружили около пяти тысяч кустов растения. Инспектор полиции округа Мюррей-Ривер Мик Фуллер отметил, что скрыть плантацию было непросто. Растения находились в густом эвкалиптовом лесу, что усложняло их обнаружение. Правоохранители использовали воздушное наблюдение для выявления незаконного выращивания.
После документирования и фотосъемки все кусты уничтожили. Оценочная стоимость изъятых растений достигает 10 миллионов австралийских долларов.
Читайте также: