Депутат кинулся избивать знакомого деревянной доской на дискотеке в Якутии

12 февраля 2026, 06:46

Фото: iStock/dwphotos

Депутат подрался со знакомым и избил его доской на дискотеке в Якутии. По факту происшествия возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру региона.





Инцидент произошёл в селе Бетенкес у здания Дома духовности. Депутат представительного органа Адычинского наслега вступил в конфликт со знакомым во время танцев. Разозлившись, он оторвал деревянную доску от дверного косяка и ударил оппонента по голове.



