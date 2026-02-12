Депутат кинулся избивать знакомого деревянной доской на дискотеке в Якутии
Депутат подрался со знакомым и избил его доской на дискотеке в Якутии. По факту происшествия возбудили уголовное дело, передает Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру региона.
Инцидент произошёл в селе Бетенкес у здания Дома духовности. Депутат представительного органа Адычинского наслега вступил в конфликт со знакомым во время танцев. Разозлившись, он оторвал деревянную доску от дверного косяка и ударил оппонента по голове.
Мужчина обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью пострадавшего. Уголовное дело уже направили в суд.
