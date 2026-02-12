Следователи СК начали проверку в школе Иркутска, где рухнул потолок

12 февраля 2026, 06:17

Фото: iStock/Melissa Kopka

В одной из школ Иркутска рухнул потолок, Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщили в официальной пресс-службе регионального ведомства.





Инцидент произошёл в фойе школы №64 — там частично обвалилось потолочное покрытие вместе с электропроводкой. Кадры с места события разлетелись по соцсетям, их заметили следователи СК. Отмечается, что в момент обрушения детей в опасной зоне не оказалось. Никто не пострадал.





«По данному факту следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность)», — говорится в материале.