Три человека пострадали в ДТП с двумя автобусами и самосвалом в Приамурье

На территории Амурского газоперерабатывающего завода столкнулись два автобуса и самосвал, несколько людей получили травмы. Об этом в ночь на 12 февраля сообщили в Telegram-канале «Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)».



Сообщение о ДТП поступило в 08:40 по местному времени (02:40 мск), спасатели регионального Поисково-спасательного отряда отправились на вызов.

Уточняется, что авария произошла в Свободном, пострадали три человека. Все они — водители техники. Одного из мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные от помощи отказались.

«Разлив дизельного топлива из грузовика ликвидировала пожарная охрана АГПЗ, на месте также работали пожарные ПСЧ-5 ГУ МЧС по Амурской области, сотрудники ДПС Госавтоинспекции», — говориться в материале.
