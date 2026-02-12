Три человека пострадали в ДТП с двумя автобусами и самосвалом в Приамурье

12 февраля 2026, 06:18

Фото: iStock/conejota

На территории Амурского газоперерабатывающего завода столкнулись два автобуса и самосвал, несколько людей получили травмы. Об этом в ночь на 12 февраля сообщили в Telegram-канале «Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)».





Сообщение о ДТП поступило в 08:40 по местному времени (02:40 мск), спасатели регионального Поисково-спасательного отряда отправились на вызов.





Жительница Чечни нашла повзрослевшую дочь, которую похитили более двух десятков лет назад

«Разлив дизельного топлива из грузовика ликвидировала пожарная охрана АГПЗ, на месте также работали пожарные ПСЧ-5 ГУ МЧС по Амурской области, сотрудники ДПС Госавтоинспекции», — говориться в материале.