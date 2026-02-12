Три человека пострадали в ДТП с двумя автобусами и самосвалом в Приамурье
На территории Амурского газоперерабатывающего завода столкнулись два автобуса и самосвал, несколько людей получили травмы. Об этом в ночь на 12 февраля сообщили в Telegram-канале «Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)».
Сообщение о ДТП поступило в 08:40 по местному времени (02:40 мск), спасатели регионального Поисково-спасательного отряда отправились на вызов.
Уточняется, что авария произошла в Свободном, пострадали три человека. Все они — водители техники. Одного из мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести, остальные от помощи отказались.
«Разлив дизельного топлива из грузовика ликвидировала пожарная охрана АГПЗ, на месте также работали пожарные ПСЧ-5 ГУ МЧС по Амурской области, сотрудники ДПС Госавтоинспекции», — говориться в материале.Ранее «Радио 1» передавало, что в одной из школ Иркутска рухнул потолок. Кадры с места события разлетелись по соцсетям, их заметили следователи СК и возбудили уголовное дело о халатности.