Звезду «Дома-2» изнасиловали в «Москва-Сити» и выбили винир: подробности

Фото: iStock/Favor_of_God
Вокруг бывших участников реалити-шоу «Дом-2» снова разгорелся скандал — в этот раз об изнасиловании заявила звезда телестройки Мария Сигаева. В произошедшем она обвинила бизнесмена Павла Геша.
О том, что на самом деле случилось в апартаментах «Москва-Сити» и кто причастен к изнасилованию читайте в материале «Радио 1».
Фото: соцсети М. Сигаевой
В «Дом-2» Мария пришла в июле 2020 года. За время участия в проекте сначала состояла в отношениях с Павлом Бабичем, затем Артуром Кулаковым, а после и вовсе была замечена целующейся с Клавой Безверховой.
Жизнь после проекта также отличалась скандалами и громкими заголовками. Занявшись музыкой, Мария не упускала возможность лишний привлечь к себе внимание. Однажды даже заявила о своей беременности, но поняв, что теряет аудиторию, поспешила оправдаться, мол, просто шутила и поднимала популярность.
Не так давно Марсиага также оказывалась в эпицентре громкой истории из-за ревности. Девушка заявила, что пока она гастролировала, ее парень Амир Чешуинов изменил ей с блогером Кэйти Барби-Слипи. Вне себя от злости Мария ворвалась к сопернице на съемки и облила зеленкой.
Фото: соцсети К. Безверховой
Геш женился на Безверховой в начале 2021 года. Через восемь месяцев после свадьбы у них родился мальчик Роберт. Однако вскоре Клава решила развестись, заявив, что ее новоиспеченный супруг постоянно ей изменял, даже во время беременности.
О биографии Павла Геша ничего не известно — ни даты рождения, ни сведений об образовании и сфере занятости. Только лишь то, что он имеет собственный бизнес.
По словам девушки, все произошло 23 сентября, когда Павел Геш и его неназванный друг пригласили ее на вечеринку. Местом проведения стали апартаменты в «Москва-Сити».
Фото: iStock/Artsiom Malashenko
Сначала ничего не предвещало беды. Однако отмечалось, что Геш и его товарищ то и дело пытались напоить молодую девушку. Мария отказывалась от предложений и пила только чай и сок.
В какой-то момент, рассказывает звезда «Дом-2», Геш позвал ее в отдельную комнату. Когда они оказались наедине, бывший супруг ее подруги набросился на нее и ударил кулаком по лицу, выбив винир. После этого Мария была изнасилована.
Во время ужина бизнесмен пытался всячески загладить конфликт, отметила Мария. Сначала он предложил ей 20 тысяч рублей, чтобы та смогла установить новый винир взамен выбитого. Однако девушка отказалась.
На следующий день после встречи в ресторане на телефон Марии пришло уведомление.
Фото: iStock/Pinkypills
Геш отправил ей на карту 350 тысяч рублей, видимо, за молчание. Однако Сигаева все же отправилась в отдел и написала заявление об изнасиловании.
По информации «МК», в ведомстве уже организовали проверку.
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МарсиагаМария Сигаева — блогер, исполнитель и бывшая участница скандального реалити-шоу, также известная по псевдониму Марсиага. Девушке 26 лет, родилась 17 апреля 1998 года.
Фото: соцсети М. Сигаевой
В «Дом-2» Мария пришла в июле 2020 года. За время участия в проекте сначала состояла в отношениях с Павлом Бабичем, затем Артуром Кулаковым, а после и вовсе была замечена целующейся с Клавой Безверховой.
Жизнь после проекта также отличалась скандалами и громкими заголовками. Занявшись музыкой, Мария не упускала возможность лишний привлечь к себе внимание. Однажды даже заявила о своей беременности, но поняв, что теряет аудиторию, поспешила оправдаться, мол, просто шутила и поднимала популярность.
Не так давно Марсиага также оказывалась в эпицентре громкой истории из-за ревности. Девушка заявила, что пока она гастролировала, ее парень Амир Чешуинов изменил ей с блогером Кэйти Барби-Слипи. Вне себя от злости Мария ворвалась к сопернице на съемки и облила зеленкой.
Павел ГешО его персоне известно куда меньше, нежели о Марии Сигаевой. В сети он имеет некую популярность лишь благодаря бывшей жене Клаве Безверховой — той самой, с которой на «Дом-2» когда-то целовалась Сигаева. Его экс-супруга — также участница телепроектов «Давай поженимся и «Солдатки».
Фото: соцсети К. Безверховой
Геш женился на Безверховой в начале 2021 года. Через восемь месяцев после свадьбы у них родился мальчик Роберт. Однако вскоре Клава решила развестись, заявив, что ее новоиспеченный супруг постоянно ей изменял, даже во время беременности.
О биографии Павла Геша ничего не известно — ни даты рождения, ни сведений об образовании и сфере занятости. Только лишь то, что он имеет собственный бизнес.
Изнасилование в «Москва-Сити»На днях имя Сигаевой вновь стало фигурировать в заголовках СМИ. По информации «МК», она заявила, что стала жертвой изнасилования.
По словам девушки, все произошло 23 сентября, когда Павел Геш и его неназванный друг пригласили ее на вечеринку. Местом проведения стали апартаменты в «Москва-Сити».
Фото: iStock/Artsiom Malashenko
Сначала ничего не предвещало беды. Однако отмечалось, что Геш и его товарищ то и дело пытались напоить молодую девушку. Мария отказывалась от предложений и пила только чай и сок.
В какой-то момент, рассказывает звезда «Дом-2», Геш позвал ее в отдельную комнату. Когда они оказались наедине, бывший супруг ее подруги набросился на нее и ударил кулаком по лицу, выбив винир. После этого Мария была изнасилована.
Плата за молчаниеПосле случившегося Марсиага собиралась в тот же день обратиться в полицию, но ее отговорили. По ее словам, 26 сентября Геш пригласил ее в ресторан. И девушка пошла.
Во время ужина бизнесмен пытался всячески загладить конфликт, отметила Мария. Сначала он предложил ей 20 тысяч рублей, чтобы та смогла установить новый винир взамен выбитого. Однако девушка отказалась.
На следующий день после встречи в ресторане на телефон Марии пришло уведомление.
Фото: iStock/Pinkypills
Геш отправил ей на карту 350 тысяч рублей, видимо, за молчание. Однако Сигаева все же отправилась в отдел и написала заявление об изнасиловании.
По информации «МК», в ведомстве уже организовали проверку.
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Данил Пономарев