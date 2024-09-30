«Насиловал на камеру»: директор спецшколы из Львова развращал детей-сирот и инвалидов, подробности

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В Львовской области директор реабилитационного центра издевался над детьми и насиловал девочек. Среди подопечных педагога-педофила были дети-сироты и инвалиды. О том, что известно о происшествии расскажет редакция «Радио 1».
Директор учебного центра из Львова
В учебно-реабилитационном центре Львовской области директор подвергал детей физическому, психологическому и сексуальному насилию. Преимущественно в учреждении находятся наиболее уязвимые категории несовершеннолетних: сироты, дети без родительской опеки, а также те, кто сталкивается с трудными жизненными обстоятельствами и имеет особые образовательные потребности.
Воспитанники центра рассказали о том, что директор совершал сексуальные действия по отношению к девочкам, публично унижал их и угрожал побоями или помещением в психиатрическую больницу за «плохое поведение».
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец инициировал проверку по факту происходящего за стенами детского центра. Он отметил, что за последние полгода дети и их законные представители обращались в полицию, местные службы по делам несовершеннолетних и департамент образования Украины, но не получили никакой реакции. Напротив, за каждую жалобу на условия содержания или поведение сотрудников они подвергались избиениям и унижениям.
Фото: istock/Motortion
Уголовное дело
В настоящее время в отношении директора центра возбуждено уголовное дело. Все дети, давшие показания, были переведены из учреждения и находятся в безопасности.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в своем телеграм-канале, что директора учебно-реабилитационного центра отстранили от должности на время проверки. Во время обысков в кабинете директора были обнаружены видеозаписи с издевательствами над малолетними. На кадрах видно, как мужчина угрожал жертвам, применял физическую силу и совершал действия сексуального характера.
«Он их насиловал на камеру. Беспомощных детей. Это же зверство», — возмущаются пользователи Сети.
Министр социальной политики Оксана Жолнович анонсировала проверку во всех учреждениях Украины, где круглосуточно проживают дети, с целью выявления случаев насилия после инцидента во Львове.
«Сообщение о возможных фактах насилия в одной из специальных школ Львовской области шокирует. Необходимо установить все обстоятельства и привлечь к ответственности виновных. Благодарю Офис омбудсмена и Нацсоцслужбу за оперативную реакцию на сигнал», — отметила она.
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Анастасия Хохлова