«Вместе уже 10 лет»: Певица из «Фабрики» Тонева поделилась секретом крепкого брака

10 июля 2025, 01:31

Солистка «Фабрики» Ирина Тонева поделилась секретом крепкого и счастливого брака

Ирина Тонева (Фото: Instagram* @irinatonevaofficial)

Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева раскрыла секреты крепкого брака с мужем Алексеем Брижей. Пара вместе уже по 10 лет. Певица поделилась, что труд и взаимная вовлеченность в жизнь любимого человека — залог хорошей семейной жизни.





В интервью порталу Леди Mail Тонева рассказала, как ей удается сохранять гармонию в браке с дорогим сердцу хореографом, танцором и бизнесменом. Она убеждена, что счастье не приходит в семью само, а является результатом постоянной работы обоих супругов, где ключевую роль играет их обоюдное желание укреплять союз.





«Каждая семья проходит свой путь, но в итоге приходит понимание: чтобы было счастье в семье, его туда надо вносить. Самому! Сам открываешь в себе источник счастья — и несешь его в семью», — указала Ирина.

Ирина Тонева (Фото: Instagram* @irinatonevaofficial)



«Это ведь социальные сети. А не семейные сети», — пошутила Тонева.