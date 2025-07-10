«Вместе уже 10 лет»: Певица из «Фабрики» Тонева поделилась секретом крепкого брака
Солистка «Фабрики» Ирина Тонева поделилась секретом крепкого и счастливого брака
Солистка группы «Фабрика» Ирина Тонева раскрыла секреты крепкого брака с мужем Алексеем Брижей. Пара вместе уже по 10 лет. Певица поделилась, что труд и взаимная вовлеченность в жизнь любимого человека — залог хорошей семейной жизни.
В интервью порталу Леди Mail Тонева рассказала, как ей удается сохранять гармонию в браке с дорогим сердцу хореографом, танцором и бизнесменом. Она убеждена, что счастье не приходит в семью само, а является результатом постоянной работы обоих супругов, где ключевую роль играет их обоюдное желание укреплять союз.
«Каждая семья проходит свой путь, но в итоге приходит понимание: чтобы было счастье в семье, его туда надо вносить. Самому! Сам открываешь в себе источник счастья — и несешь его в семью», — указала Ирина.Певица редко делится личным в соцсетях, избегая выкладывать фото и видео с Алексеем. Она считает, что семейная жизнь — не глаз публики, а нечто сокровенное.
«Это ведь социальные сети. А не семейные сети», — пошутила Тонева.Говоря о муже, Тонева с гордостью отметила, что Алексей разносторонен: помимо танцев, он создает анимационные фильмы, выступает как диджей и бэк-вокалист.
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