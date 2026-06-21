В Австралии женщина до смерти избила соседку и выкинула её труп в реку

21 июня 2026, 06:58

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Милену Богоевски обвиняют в убийстве своей 85‑летней соседки Лолен Уайтхенд. Тело пожилой женщины обнаружили в реке Марибирнонг в Австралии, сообщает Mirror.