В Австралии женщина до смерти избила соседку и выкинула её труп в реку
Милену Богоевски обвиняют в убийстве своей 85‑летней соседки Лолен Уайтхенд. Тело пожилой женщины обнаружили в реке Марибирнонг в Австралии, сообщает Mirror.
По данным следствия, жертву сначала избили, а затем задушили, засунув в её горло кухонное полотенце. После этого тело завернули в пластик и сбросили в реку.
Стало известно, что незадолго до исчезновения Уайтхенд заходила в дом своей соседки Милены Богоевски, что помогло в расследовании. После визита женщину больше никто не видел живой.
В ходе дальнейшего разбирательства на голове погибшей обнаружили синий пакет с именем сына обвиняемой. Кроме того, выяснилось, что после убийства подозреваемая проникла в дом пенсионерки, откуда похитила ряд ценных вещей. Впоследствии Богоевски начала распоряжаться средствами, принадлежавшими убитой, что зафиксировали полицейские. Сейчас она находится под стражей и ожидает суда.
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