Житель Индии изнасиловал 14-летнюю девочку
В индийском городе Дехрадун племянник хозяина жилья надругался над 14‑летней девочкой. Об этом сообщил портал NDTV.
Инцидент случился в районе Нагар‑Котвали, где семья пострадавшей арендовала квартиру. Вечером 17 июня девочка отправилась в туалет на втором этаже и надолго пропала. Обеспокоенная мать поднялась проверить, что случилось, и обнаружила дочь в тяжёлом эмоциональном состоянии. По словам девочки, племянник владельца дома затащил её в туалет и совершил преступление.
Новость быстро распространилась среди местных жителей. Возмущённые горожане вместе с общественными активистами пришли к зданию полицейского участка и потребовали незамедлительно арестовать подозреваемого.
В настоящее время по факту происшествия возбудили уголовное дело. Правоохранительные органы ведут розыск преступника.
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