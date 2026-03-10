В Австралии женщина проткнула средства контрацепции подруги и попала под суд
В Австралии суд вынес оправдательный приговор 24-летней местной жительнице, которая из-за ревности «в приступе ярости» проколола несколько презервативов подруги. Об этом информирует ABC News.
На прошлой неделе обвиняемая предстала перед судом присяжных, но отказалась давать показания. Тем не менее, в ходе заседания были продемонстрированы записи допроса полиции, проведенного в 2024 году, где женщина признаётся в своих действиях. Согласно информации следствия, в июле 2022 года она повредила несколько средств контрацепции своей соседки, используя швейную иглу. Обвиняемая также утверждала, что мужчина, с которым встречалась её подруга, постоянно находился в доме и пытался настроить их друг против друга.
Инцидент стал известен после того, как соседка обвиняемой обратилась в больницу из-за сильных болей в животе и выкидыша. Позднее потерпевшая обнаружила переписку своей подруги с её бывшим партнером, в которой говорилось об испорченных контрацептивах.
Сторона обвинения не смогла доказать, что действия обвиняемой действительно стали причиной беременности потерпевшей. В результате суд вынес оправдательный вердикт, так как присяжные не смогли установить причинно-следственную связь между конфликтом и произошедшим.
Читайте также: