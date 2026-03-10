В Австралии женщина проткнула средства контрацепции подруги и попала под суд

10 марта 2026, 09:07

ABC News: жительница Австралии проколола презервативы подруги и попала под суд

Фото: iStock/AnnaStills

В Австралии суд вынес оправдательный приговор 24-летней местной жительнице, которая из-за ревности «в приступе ярости» проколола несколько презервативов подруги. Об этом информирует ABC News.