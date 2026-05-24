«Ледниковый период» начался после мощного града в российском городе
В Белгороде после прошедшего сильного града во дворах и на дорогах остались крупные ледяные глыбы. Наиболее серьёзные последствия непогоды зафиксировали во дворах на улице Щорса — там образовались значительные скопления льда, сообщает Telegram-канал SHOT.
Коммунальные и экстренные службы ликвидируют последствия. Стихия повалила десять деревьев, из них три рухнули на автомобили. Также повредило машины и подтопило подъезды многоквартирных домов.
Ранее аналогичное явление наблюдалось в Сыктывкаре. Ливень с крупным градом сопровождался грозами и молниями, часть улиц оказалась под водой.
В отдельных районах затопило проезжую часть и дворы. Размер градин местами достигал величины мяча для пинг-понга, в результате чего повредило припаркованные автомобили и разбило стёкла.