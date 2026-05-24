Известный скульптор травмировался в московском метро
В Москве на станции метро «Театральная» пострадал известный скульптор Виктор Гоппе. Инцидент произошел во время поездки, сообщил осведомленный источник «Российской газеты».
По предварительной информации, на станции Замоскворецкой линии мастер столкнулся с молодым человеком, который зашел в вестибюль с самокатом. В результате падения скульптор ударился головой. Бригада медиков оперативно госпитализировала пострадавшего. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
Ранее на станции «Белорусская» той же линии произошел несчастный случай. Молодой человек упал на рельсы. Прибывшие оперативные службы констатировали его смерть от полученных травм на месте происшествия.
