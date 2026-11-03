В австрийских Альпах двое туристов оставили товарища на высоте 2600 метров
Два туриста оставили товарища без помощи на высоте 2,6 тысячи метров в австрийских Альпах. Об этом сообщает Bild.
Инцидент произошёл 31 октября на массиве Хохкёниг. Трое немцев отправились по сложному маршруту Кёнигсйодлер, хотя другая альпинистка предупреждала их об ухудшении погоды. На высоте около 2600 метров 20-летний участник восхождения выбился из сил и не смог идти дальше. Его товарищи продолжили путь и поднялись к горному приюту «Матрасхаус» на высоте 2941 метр.
Оставшийся на месте немец вызвал спасателей сам. Операцию специалистам осложнили сильный снегопад, обледеневшие склоны и плохая видимость. Вертолёт не смог вылететь из-за непогоды, поэтому сотрудникам экстренных служб пришлось добираться до мужчины пешком с альпинистским снаряжением.
На спасение ушло почти 14 часов — туриста доставили в безопасное место лишь утром 1 ноября. Полиция проводит расследование по факту случившегося.
Читайте также: