В автобусе бразильских чемпионов по футболу обнаружили почти центнер марихуаны
В Боливии полиция перехватила автобус бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу», в котором обнаружила крупную партию наркотиков. Об этом сообщает портал UOL.
Инцидент произошел во вторник, 11 августа, недалеко от города Кочабамба. Автобус должен был использоваться для перевозки бразильской делегации во время их пребывания в Боливии на матчах Кубка Либертадорес.
Однако при досмотре транспортного средства стражи порядка из специализированного мобильного подразделения UMOPAR изъяли 86,5 кг марихуаны, расфасованной в четыре пакета. В ходе операции задержали троих человек — водителей, ответственных за транспортировку запрещенных веществ.
Для нужд клуба оперативно предоставили другой автобус, который доставил команду к месту проведения игры. «Сан-Паулу» является шестикратным чемпионом Бразилии и трижды выигрывал Кубок Либертадорес — один из самых престижных турниров Южной Америки.
Читайте также: