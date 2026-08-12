В автобусе бразильских чемпионов по футболу обнаружили почти центнер марихуаны

12 августа 2026, 12:15

В автобусе бразильского клуба «Сан-Паулу» нашли 86,5 кг марихуаны

Фото: istockphoto/Thales Antonio

В Боливии полиция перехватила автобус бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу», в котором обнаружила крупную партию наркотиков. Об этом сообщает портал UOL.