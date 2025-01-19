В Оренбургской области парень загорелся после удара током на крыше вагона

Фото: iStock/Iulianna Est
В Медногорске Оренбургской области 17-летний парень загорелся после удара током на крыше вагона. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 января. Александр залез на крышу вагона, чтобы сделать фото, но зацепился за дугу и загорелся.
Трагедию вовремя заметили очевидцы. Они кричали пострадавшему, чтобы он спрыгнул с крыши в снег, — в результате так и произошло.
Молодого человека госпитализировали, в настоящее время он находится на ИВЛ без сознания. Согласно информации канала, у Александра ожоги 80% тела.
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Трагедию вовремя заметили очевидцы. Они кричали пострадавшему, чтобы он спрыгнул с крыши в снег, — в результате так и произошло.
Молодого человека госпитализировали, в настоящее время он находится на ИВЛ без сознания. Согласно информации канала, у Александра ожоги 80% тела.
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Екатерина Коршунова