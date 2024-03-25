В Азербайджане задержали мужчину, планировавшего теракт

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В Азербайджане арестован мужчина, планировавший совершить теракт на территории республики. Об этом сообщает Служба госбезопасности, передает ТАСС.
Уточняется, что арестовали гражданина Азербайджана Аскерова Бахруза Алимамед оглы 1988 года рождения, мужчина проживал в Мурманске. По данным СГБ, он совместно с другими лицами собирался совершить нападение с целью нарушения общественной безопасности в стране и созданию паники среди жителей.
Было установлено, что Аскеров вошел в сговор с гражданами, проживающими в разных районах республики и давал им поручения, направленные на покушение на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.
До этого появилась информация, что организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» готовили еще одно нападение в Средней Азии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Было установлено, что Аскеров вошел в сговор с гражданами, проживающими в разных районах республики и давал им поручения, направленные на покушение на главу Лянкяранской городской исполнительной власти.
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Алина Юрчак