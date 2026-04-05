В Азовском море затонул сухогруз: есть погибший и пропавшие без вести

05 апреля 2026, 14:41

Один человек погиб при крушении сухогруза в Азовском море

В Азовском море затонул сухогруз. В результате ЧП один человек погиб, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.





На берегу обнаружили девять членов экипажа — все граждане России. Погибшим оказался старший помощник капитана 1991 года рождения. Судьба еще двух моряков остается неизвестной. Выжившим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

«В акватории Азовского моря потерпело крушение судно типа «Волго-Балт», следовавшее с грузом пшеницы. Экипаж покинул борт и смог добраться до берега Херсонской области», — написал глава региона.