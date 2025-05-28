В Байкальске объявили трехдневный траур после гибели четырех подростков
В Байкальске, Иркутская область, объявлен трехдневный траур в связи с гибелью пятерых подростков в результате трагического происшествия. Согласно информации администрации города, траур продлится с 28 по 30 мая 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.
Ночью 28 мая в частном доме в СНТ «Горный Байкал» произошел пожар, в ходе которого были обнаружены тела четырех подростков, а один из них, 17-летний подозреваемый, предположительно, погиб при поджоге. По предварительным данным Следственного комитета, молодые люди отмечали день рождения, когда один из них напал на сверстников с ножом. В результате нападения еще четверо подростков были госпитализированы с травмами.
Глава Байкальска Василий Темгеневский призвал жителей оказать поддержку родителям погибших и пострадавших, а также не верить слухам и дождаться официальной информации. Уголовное дело об убийстве возбуждено следственными органами.
В областной прокуратуре уточнили, что погибли 16-летняя девушка и трое юношей в возрасте от 13 до 14 лет. Пострадали две девушки 14 и 15 лет, а также двое юношей, также 14 и 15 лет.
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