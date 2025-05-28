В Байкальске объявили трехдневный траур после гибели четырех подростков

28 мая 2025, 10:08

Фото: iStock/NetPix

В Байкальске, Иркутская область, объявлен трехдневный траур в связи с гибелью пятерых подростков в результате трагического происшествия. Согласно информации администрации города, траур продлится с 28 по 30 мая 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.