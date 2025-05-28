Петербурженке пришлось ползти до туалета и рожать из-за игнорирования в роддоме

28 мая 2025, 09:40

Фото: iStock/kittimages

В Санкт-Петербурге произошел инцидент в роддоме №9, где жительница города оказалась вынуждена рожать самостоятельно. По словам женщины, она была доставлена в роддом в январе этого года, ожидая второго ребенка. После того как ее провел охранник в смотровую, акушерка не подошла к ней в течение длительного времени. Об этом пишет «‎78.ru».