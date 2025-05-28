Петербурженке пришлось ползти до туалета и рожать из-за игнорирования в роддоме
В Санкт-Петербурге произошел инцидент в роддоме №9, где жительница города оказалась вынуждена рожать самостоятельно. По словам женщины, она была доставлена в роддом в январе этого года, ожидая второго ребенка. После того как ее провел охранник в смотровую, акушерка не подошла к ней в течение длительного времени. Об этом пишет «78.ru».
Женщина рассказала, что, испытывая сильные боли и быстрое раскрытие, она попыталась привлечь внимание, но безуспешно. В итоге ей пришлось доползти до туалета, где начались потуги. Акушерка, по ее словам, вошла в помещение, но не оказала необходимую помощь. Роженице помогла случайная прохожая с каталкой.
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