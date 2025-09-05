Серьезное ДТП в Москве: подробности
У станции метро «Юго-Западная» на пересечении с улицей Покрышкина столкнулись каршеринговый Geely и два мотоцикла.
Как пишут Telegram-каналы, в аварии оба мотоциклиста получили тяжёлые травмы — для эвакуации пострадавших на место оперативно прибыл спасательный вертолёт. Причины ДТП устанавливаются, на месте работает полиция.
Ранее в Курске произошло другое серьёзное ДТП: 5 сентября в 06:20 мск на улице Добролюбова столкнулись грузовой автомобиль DAF и скорая помощь УАЗ, после чего грузовик также наехал на припаркованный Opel. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, в результате аварии пострадали пять человек, один из которых погиб. К ликвидации последствий привлекались 20 человек и шесть единиц техники, в том числе семь специалистов и две спецмашины от МЧС.
Полиция выясняет точные причины и обстоятельства произошедшего.
