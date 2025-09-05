Серьезное ДТП в Москве: подробности

05 сентября 2025, 13:49

Два мотоцикла и каршеринг столкнулись на проспекте Вернадского в Москве

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

У станции метро «Юго-Западная» на пересечении с улицей Покрышкина столкнулись каршеринговый Geely и два мотоцикла.