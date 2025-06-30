В Баку в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски
В настоящее время в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» проходит спецоперация, здание взято под контроль полицией. Об этом в своем Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Напомним, что ранее деятельность агентства была приостановлена, однако стало известно, что «Sputnik-Азербайджан» продолжало функционировать, и сотрудники выходили на работу.
Симоньян сообщила, что сотрудники российского посольства в Баку уже выехали к офису «Sputnik-Азербайджан», где сейчас происходит операция. Она отметила, что персонал агентства не выходит на связь, что может свидетельствовать, что люди лишены доступа к телефонам. Среди них есть граждане России.
«Sputnik-Азербайджан» — русскоязычная версия информационного агентства Sputnik, работающего в Азербайджане. Агентство является частью международной сети информационных ресурсов Sputnik, принадлежащей российскому государственному агентству «Россия сегодня».
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