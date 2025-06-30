В Баку в офисе «Sputnik-Азербайджан» проходят обыски

30 июня 2025, 14:11

Фото: iStock/Zeferli

В настоящее время в офисе агентства «Sputnik-Азербайджан» проходит спецоперация, здание взято под контроль полицией. Об этом в своем Telegram-канале написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.