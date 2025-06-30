Самолет едва не столкнулся с летящим человеком в небе над Москвой
Экипаж авиакомпании iFly едва не столкнулся с парапланеристом, пролетающим над Москвой. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Инцидент произошел 28 июня во время выполнения рейса на Airbus A330 из Петропавловска-Камчатского в Москву. Когда самолет находился в районе аэропорта Шереметьево на высоте 760 метров, пилоты заметили в небе человека на параплане. Летательный аппарат пролетал слева от воздушного судна на той же высоте.
Отмечается, что разрешение на использование воздушного пространства в этой зоне не выдавалось. О произошедшем уже оповестили компетентные органы.
Перед этим сообщалось, что возможной причиной крушения пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India в Индии мог стать саботаж.
Читайте также: