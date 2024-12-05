«Я не могу дышать»: Женщина ​закрыла бойфренда в чемодане на всю ночь и он задохнулся

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В США 43-летнюю Сару Бун признали виновной в преднамеренном убийстве своего возлюбленного, 42-летнего Хорхе Торреса-младшего. Суд присяжных постановил, что женщина умышленно заперла мужчину в чемодане, что привело к его гибели, передает NBC News. Теперь Бун проведет остаток жизни за решеткой.
Инцидент произошел в феврале 2020 года, когда останки Торреса были обнаружены в чемодане.
Первоначально женщина утверждала, что это был несчастный случай во время игры в прятки под воздействием алкоголя. Она заявляла, что закрыла бойфренда ради шутки и ушла спать, не ожидая трагедии — думала, он выберется из чемодана сам. Утром выяснилось, что мужчина умер.
Однако следствие пришло к выводу, что это было умышленное действие, основываясь на видеозаписи, где мужчина кричит из чемодана, прося выпустить его.
В своем последнем слове женщина выразила сожаление о случившемся, называя Торреса «монстром», но утверждая, что не желала его смерти.
К моменту оглашения приговора она уже провела в тюрьме 58 месяцев.
Ранее «Радио 1» писало о том, как настоятель буддистских храмов в Таиланде назвал 73 трупа на территориях своих монастырей инструментами для медитации.
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Первоначально женщина утверждала, что это был несчастный случай во время игры в прятки под воздействием алкоголя. Она заявляла, что закрыла бойфренда ради шутки и ушла спать, не ожидая трагедии — думала, он выберется из чемодана сам. Утром выяснилось, что мужчина умер.
Однако следствие пришло к выводу, что это было умышленное действие, основываясь на видеозаписи, где мужчина кричит из чемодана, прося выпустить его.
«Я не могу дышать», — кричал запертый мужчина.Адвокаты пытались представить это как самооборону, заявляя, что Бун была жертвой многолетнего насилия со стороны Торреса. Но обвинение настаивало на том, что женщина действовала преднамеренно. Несмотря на предложение сделки со следствием, которое могло сократить срок до 15 лет, Бун отказалась признать вину.
В своем последнем слове женщина выразила сожаление о случившемся, называя Торреса «монстром», но утверждая, что не желала его смерти.
К моменту оглашения приговора она уже провела в тюрьме 58 месяцев.
Ранее «Радио 1» писало о том, как настоятель буддистских храмов в Таиланде назвал 73 трупа на территориях своих монастырей инструментами для медитации.
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Мария Моисеева