Возгорание дома в Самарской области унесло жизни двух человек

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
В частном доме в городском округе Сызрань Самарской области произошел пожар, в результате которого погибли два человека.
Согласно данным ГУ МЧС по региону, о которых сообщает ТАСС, возгорание охватило площадь 150 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в 02:18 (местное время), и уже к 04:09 открытое горение было ликвидировано. Для тушения огня привлекли 47 человек и 16 единиц техники, из которых 25 сотрудников и 7 машин были задействованы от МЧС России.
Причины пожара устанавливаются, на месте продолжаются работы специалистов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое находятся в реанимации. Также стало известно, что ночью в Белгородской области беспилотники ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам: Шебекино, Политотдельскому и Грузскому. Несколько автомобилей загорелось.
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Сообщение о пожаре поступило в 02:18 (местное время), и уже к 04:09 открытое горение было ликвидировано. Для тушения огня привлекли 47 человек и 16 единиц техники, из которых 25 сотрудников и 7 машин были задействованы от МЧС России.
Причины пожара устанавливаются, на месте продолжаются работы специалистов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Шадринске Курганской области при пожаре погиб ребенок, еще двое находятся в реанимации. Также стало известно, что ночью в Белгородской области беспилотники ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам: Шебекино, Политотдельскому и Грузскому. Несколько автомобилей загорелось.
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Мария Моисеева