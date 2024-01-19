В США охранник убил проститутку и спрятал её руку в карман

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В США охранник расправился с проституткой и спрятал в карман куртки её руку. Об этом пишет KRDO.
Охранник из города Пуэбло, штат Колорадо, 26-летний Соломон Мартинес проживал у своего товарища Джошуа Мацзурко. По словам друга, 9 января они вместе с Мартинесом были на автомойке, и он заметил на его руках и одежде кровь. Мужчина смыл кровь водой, после чего предложил Мацзурко $1000, если тот выкопает трёхметровую яму. После такой просьбы американец заподозрил неладное.
10 января полицейские получили информацию о найденной в реке женщине с отрезанной головой. Сообшивший об этом добавил, что Джошуа Мацзурко мог быть свидетелем преступления. Позже благодаря показаниям мужчины правоохранители сумели выйти на Мартинеса.
Когда охранник был задержан, в кармане его куртки полицейские обнаружили руку погибшей в полиэтиленовом пакете. На одежде также были следы засохшей крови. Мартинес признался, что был знаком с убитой женщиной. Он отметил, что жертва являлась проституткой, и они не виделись после того, как 8 января провели ночь в его автомобиле.
Однако в ходе следствия выяснилось, что Мартинес сообщил полицейским неправду. Правоохранители доказали причастность мужчины к преступлению, в настоящее время он находится в тюрьме, ожидая вынесение приговора.
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10 января полицейские получили информацию о найденной в реке женщине с отрезанной головой. Сообшивший об этом добавил, что Джошуа Мацзурко мог быть свидетелем преступления. Позже благодаря показаниям мужчины правоохранители сумели выйти на Мартинеса.
Однако в ходе следствия выяснилось, что Мартинес сообщил полицейским неправду. Правоохранители доказали причастность мужчины к преступлению, в настоящее время он находится в тюрьме, ожидая вынесение приговора.
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Диана Аванесян