«Так будет правильно»: 15-летнюю девочку побрили и насильно выдали замуж
В Узбекистане 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж за 28-летнего мужчину. Подробности сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+».
После развода родителей мать девушки уехала в Москву, а опеку над ней взяла деспотичная бабушка. По информации, именно она инициировала брак, считая это правильным решением.
Девочка пыталась сопротивляться, но родственники в качестве наказания остригли ей волосы и провели обряд бракосочетания. Полиция начала расследование после того, как о произошедшем узнал отец подростка.
Правоохранительные органы задержали почти всех участников организации незаконного брака. Возбуждено уголовное дело. Сообщается, что на момент вмешательства правоохранителей девушка уже успела вступить в интимные отношения с мужем.
