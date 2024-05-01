Крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов

Фото: МЧС России
Крупный пожар в Заиграевском районе Бурятии, где загорелись жилые дома и хозяйственные постройки, полностью ликвидирован. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Бурятии.
Согласно официальным данным, огонь в садовом товариществе уничтожил 17 дачных домов, 12 из которых были пустыми. В тушении пожара задействовали более 70 человек и 19 единиц спецтехники.
Сейчас на месте ЧП работают дознаватели МЧС, устанавливающие причину пожара. Информации о пострадавших не поступало.
До этого сообщалось, что экстренные службы прибыли для тушения пожара в промзону, расположенную в подмосковном Королеве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сейчас на месте ЧП работают дознаватели МЧС, устанавливающие причину пожара. Информации о пострадавших не поступало.
До этого сообщалось, что экстренные службы прибыли для тушения пожара в промзону, расположенную в подмосковном Королеве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак