В Белгороде полицейские больше недели не могут найти тела трех пропавших человек

27 июня 2025, 11:09

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

Белгородские полицейские уже больше недели не могут найти тела трех пропавших человек. Несколько дней правоохранители безуспешно перекапывают мусорный полигон с помощью экскаваторов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.