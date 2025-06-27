В Белгороде полицейские больше недели не могут найти тела трех пропавших человек
Белгородские полицейские уже больше недели не могут найти тела трех пропавших человек. Несколько дней правоохранители безуспешно перекапывают мусорный полигон с помощью экскаваторов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Недавно в полицию поступило сообщение о том, что трое местных жителей, два мужчины и женщина, не выходят на связь. Согласно информации сотрудников полиции, они были убиты.
67-летняя Ольга и 62-летний Евгений проживали в своем доме, а 65-летний Николай снимал у них одну из комнат (имена изменены). Вместе с ними в доме проживал и 33-летний Андрей. Правоохранители установили, что последний раз все четверо заходили в дом в начале июня. Трое из них оттуда больше не выходили, а Андрей вышел из дома через несколько дней с большими мешками.
Вскоре Андрея задержали. Показания мужчина давать отказывается. Стоит отметить, что подозреваемый уже начал распродавать имущество пропавших.
Сейчас он помещен в психиатрическую больницу, а тела пропавших так и не удалось найти.
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