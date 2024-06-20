В Балашихе ребенок вылез из окна на 11-м этаже и гулял по карнизу

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В Балашихе ребенок вышел из окна одиннадцатого этажа здания на улице Твардовского и прошелся по карнизу, вызвав беспокойство соседей, сообщает Telegram-канал Shot.
На видео запечатлено, как мальчик осторожно передвигается по краю крыши, в то время как соседи кричат ему и умоляют вернуться внутрь квартиры.
Предполагается, что мать ребенка спала в это время, и его сестра находилась рядом, следя за происходящим.
Некоторые соседи пытались стучать в дверь их квартиры, но ответа не получили. В конечном итоге мальчик вернулся внутрь, а семью ожидает проверка со стороны соответствующих органов, по информации издания.
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Предполагается, что мать ребенка спала в это время, и его сестра находилась рядом, следя за происходящим.
Некоторые соседи пытались стучать в дверь их квартиры, но ответа не получили. В конечном итоге мальчик вернулся внутрь, а семью ожидает проверка со стороны соответствующих органов, по информации издания.
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Артем Кузьмин