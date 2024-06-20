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В Балашихе ребенок вылез из окна на 11-м этаже и гулял по карнизу

20 июня 2024, 12:47
Фото: iStock/:Dmytro Falkovskyi

Фото: iStock/:Dmytro Falkovskyi

В Балашихе ребенок вышел из окна одиннадцатого этажа здания на улице Твардовского и прошелся по карнизу, вызвав беспокойство соседей, сообщает Telegram-канал Shot.
На видео запечатлено, как мальчик осторожно передвигается по краю крыши, в то время как соседи кричат ему и умоляют вернуться внутрь квартиры.



Предполагается, что мать ребенка спала в это время, и его сестра находилась рядом, следя за происходящим.



Некоторые соседи пытались стучать в дверь их квартиры, но ответа не получили. В конечном итоге мальчик вернулся внутрь, а семью ожидает проверка со стороны соответствующих органов, по информации издания.

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Спасатели освободили мальчика, застрявшего в заборе на двухметровой высоте
20 июня 2024, 13:34

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Одиннадцатилетнего мальчика, застрявшего ногой в сетке забора на высоте два метра, освободили спасатели, инцидент произошёл в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Во время игры мальчик начал залезать на забор, огораживающий детскую площадку, при этом он опирался на монтажные приспособления и на двухметровой высоте застрял коленом в пространстве между стеной здания и прикреплённым к нему ограждением. Очевидцы происшествия попытались самостоятельно освободить мальчика, но не справились и вызвали спасателей», — говорится в сообщении.
Работники Мособлпожспаса прибыли на место, с помощью гидравлики расширили щель, в которой застряло колено, и освободили ребёнка.

Мальчик не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

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В Иваново мигрант поставил «на счетчик» сестру участника СВО
В Ивановской области мигрант угрожал сестре участника СВО расправой
20 июня 2024, 12:22

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Несовершеннолетний мигрант угрожал жильцам общежития в Иванова. В частности, он поставил сестру воюющего на СВО бойца «на счетчик», сообщает Телеграм-канал «Русской Общины ZOV».
Девушка обратилась к общественникам, после того как мигрант стал вымогать у нее деньги, угрожая в случае отказа привлечь дагестанскую диаспору. Очевидцы заявляют, что ранее приезжий стрелял по жителям дома из пневматического пистолета.



На видео запечатлено, как на место происшествия выезжает полиция, после чего несовершеннолетний приносит извинения жильцам. По информации общественников, в отдел для написания заявлений прибыли пострадавшие от действий мигранта девушки. Мать мигранта тоже явилась в участок и написала встречное заявление.


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В Башкирии студент медколледжа избил одногруппницу
Студентка медколледжа была жестоко избита одногруппником
20 июня 2024, 12:21

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В Сибайском медицинском колледже студент избил девушку за отказ покрывать его во время прохождения практики, об этом сообщает Башкирия Online в своем Телеграм-канале.
По словам одногруппников, студент избил ее за отказ придумывать причину его задержки на обеде. Из опубликованного очевидцами видео видно, что будущий медик сначала оскорбил саму девушку и ее родителей, после чего стал наносить ей удары кулаками по лицу.

Однокурсники нападавшего также сообщили, что руководство колледжа уже в курсе инцидента, но не предприняло никаких мер наказания к обидчику.

Ранее РИА Новости сообщило о вынесении в Красноярском крае приговора двум студентам. Их приговорили к 9 и 10 годам колонии за избиение до смерти двух бездомных.

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Родственники унесенной в штормовое море россиянки обвинили в трагедии ее друзей
Родственники унесенной в море в Сочи россиянки обвинили в трагедии ее друзей
20 июня 2024, 12:16

Фото: iStock/oporkka

Родственники липецкой модели, унесенной в штормовое море в Сочи, обвинили в трагедии ее друзей, с которыми девушка поехала на отдых. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Близкие 20-летней россиянки по имени Диана утверждают, что ее друзья, Андрей и Денис, должны были предостеречь ее. Сообщается, что девушка приехала на море в первый раз и не оценивала риски.

Поиски пропавшей продолжаются уже четвертые сутки, однако результатов до сих пор нет.

Напомним, 18 июня в сеть попали кадры, на которых Диана вместе со своим другом во время шторма заходит в море, после чего девушку смывает штормовой волной. Позже выяснилось, что друг пропавшей Денис якобы предупреждал, что ее может смыть волной, однако девушка ответила, что зайдет в воду «всего на одну минуту».

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Суд вынес приговоры фигурантам дела о покушении на главу Крыма Аксенова
ФСБ: агенты ГУР Украины, готовившие теракты в Крыму получили сроки
20 июня 2024, 11:49

Фото: сайт ФСБ РФ

Южный окружной суд вынес приговоры агентам украинской разведки, готовившим теракт на территории Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
Ведомство заявляет, что осужденные намеревались ликвидировать главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента региона Владимира Константинова и руководителя администрации Ялты Янину Павленко по заказу замглавы офиса украинского президента Романа Машовца. Сообщается о его тесной связи с минобороны Украины.

Сотрудники ФСБ произвели задержание всех фигурантов дела в мае прошлого года. Среди них Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. При проведении обысков у мужчин обнаружено до 6 кг взрывчатого вещества производства Великобритании.

Ранее суд вынес приговор обвиняемым в покушении на экс-главу ДНР Захарченко.

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Водитель автобуса задавил женщину на перроне автостанции в Домодедове
20 июня 2024, 11:39

Фото: iStock/Iulianna Est

Смертельное ДТП произошло на автостанции в городском округе Домодедово утром в четверг, 20 июня, сообщает пресс-служба местной городской прокуратуры.
«Согласно предварительной информации, водитель маршрутного автобуса, пытаясь уклониться от столкновения с другим автобусом, выехал на перрон автостанции и сбил стоявшую там 39-летнюю женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте», — говорится в сообщении.
Домодедовская городская прокуратура взяла под контроль расследование этого происшествия и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что Минтранс Московской области озвучил статистику по ДТП с детьми-пешеходами. По данным министерства, с начала года в регионе в авариях при переходе проезжей части пострадали 106 детей, трое — погибли.

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#прокуратура
#смерть
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Спасатели нашли тело подростка, утонувшего после побега из детского лагеря
20 июня 2024, 10:39

Фото: iStock/razaklatif

Сотрудники правоохранительных органов и спасатели обнаружили тело пропавшего подростка, который сбежал из детского лагеря и утонул в реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе. Об этом проинформировали в СУ СК России по Пермскому краю.
Отмечается, что в настоящее время правоохранительные органы проводят осмотр. Для установления точной причины смерти подростка назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, трое подростков сбежали из лагеря «Ермак», чтобы искупаться. В результате один из них не смог вынырнуть. Согласно информации источника, мальчик не умел плавать. Сбежать компании подростков удалось во время тихого часа, один из них открыл окно с помощью ложки.

Ранее сообщалось, что в Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Под Новосибирском супруги до смерти замучили 10-летнюю дочь знакомой
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#смерть
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Под Новосибирском супруги до смерти замучили 10-летнюю дочь знакомой
20 июня 2024, 10:23

Фото: iStock/Irina_Geo

В Новосибирской области супружеская пара из села три дня жестоко обращалась с дочерью их знакомой, сообщает Следственный комитет региона.
Согласно данным следствия, знакомая попросила супругов присмотреть за своей 10-летней дочерью. С 14 по 17 июня они избивали девочку и лишали ее пищи.

В результате девочка потеряла сознание и была доставлена в больницу, где скончалась. Отмечается, что супруги морили ребенка голодом, считая это способом «изгнания дьявола».

Супруги арестованы, против них возбуждено уголовное дело по обвинению в истязании и убийстве.

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Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону Заболотнева отстранили
20 июня 2024, 09:41

Фото: iStock/OlFedv

Временно исполняющего обязанности начальника захваченного ранее СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно информации Telegram-канала, Заболотнев вступил в эту должность в апреле текущего года. Его предшественник Андрей Мусаев вышел на пенсию 22 апреля, но в отношении него также инициировали служебную проверку.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета допрашивают всех сотрудников СИЗО-1.

Ранее сообщалось, что ножовку для вскрытия окна террористы купили в ростовском СИЗО за 2 500 тысячи рублей. Несколько сотрудников организовали незаконный канал поставок.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников. Они требовали машину, оружие и возможность уехать. В ходе проведения операции захватчики были ликвидированы. Сотрудники СИЗО не пострадали.

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Стало известно, откуда террористы взяли ножовку в ростовском СИЗО
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