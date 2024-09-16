Подмосковные спасатели вывели из леса группу заблудившихся сборщиц клюквы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Мособлпожспаса нашли и вывели из леса четырёх женщин, заблудившихся во время сбора клюквы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Любительницы сезонной ягоды сбились с пути в лесу в районе деревни Долгуша Шатурского городского округа. Походив кругами, женщины поняли, что не смогут выбраться из чащи без помощи специалистов и позвонили в службу 112», – говорится в сообщении.В район поиска прибыли сотрудники 286-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Они начали прочёсывать лес, работая на отклик, и поддерживая связь с женщинами по телефону. Через два часа женщины вышли к спасателям, ориентируясь на звук.
Медицинская помощь любительницам лесных прогулок не потребовалась.
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