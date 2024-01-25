Женщина выпала из окна 15-го этажа после ссоры с мужчиной на вечеринке

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В Советском районе Красноярска женщина выпала из окна 15 этажа во время ночной вечеринки. Об этом сообщает управление МВД по Красноярскому краю в телеграм-канале.
Инцидент произошел в Советском районе Красноярска в арендованной на сутки квартире. Мужчина и женщина громко выясняли отношения, в результате чего краснодарка нанесла себе повреждения. Соседи, которые услышали ссору, вызвали на место сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.
Девушку доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась. По возвращению домой молодые люди продолжили конфликтовать. В ходе ссоры девушку выпала из окна 15 этажа, получив травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Девушку доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась. По возвращению домой молодые люди продолжили конфликтовать. В ходе ссоры девушку выпала из окна 15 этажа, получив травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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Алина Юрчак