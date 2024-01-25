Окровавленный мужчина с ножом ворвался в школу в Забайкалье

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В Забайкалье окровавленный мужчина с ножом напал на школу. До этого он уже ранил женщину и ребенка. По данным телеграм-канала SHOT, правоохранители смогли массовую трагедию.
После нападения на семью, неадекват побежал в сторону местной школы, где его задержали предохранители. Нападавшим оказался 37-летний Руслан Голев, ранее судимый за разбой и кражи. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, ему грозит десять лет тюремного заключения.
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