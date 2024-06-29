В Балтийском море за один день утонули три человека

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В Балтийском море под Калининградом за один день утонули трое, одного из них пока не нашли, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«Сегодня на территории Балтийского городского округа, вероятно, утонули три человека. В районе поселка Павлово мужчину унесло в море на матрасе. Спасатели прибыли на место, но нашли только матрас», — говорится в заявлении.В другом случае, в районе арт-деревни Витланд мужчина ушел купаться и не вернулся. Спасатели обнаружили его тело. Вечером в районе поселка Павлово из воды извлекли тело еще одного мужчины.
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