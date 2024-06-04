В Калининградской области в море утонул подросток, спасая друзей

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В городе Зеленоградске в Калининградской области утонул 16-летний подросток, который пытался вытащить из воды двух тонущих друзей. Об этом пишет Телеграм-канал Amber Mash.
Сообщается, что группа подростков, которые являются воспитанниками детского дома, развлекалась на пирсе. Младшие из детей, которым было по 13 лет, прыгали в воду. Их стало затягивать. Юноша позвонил спасателям и бросился на помощь. Детей спасли прибывшие на место сотрудники МЧС. Однако спасти самого юношу не удалось. Дело находится на контроле Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Трагедия произошла в Свиблово. Очевидцы обнаружили подростка без сознания под окнами многоэтажного дома. Врачи не смогли спасти школьника. Согласно информации источника, юноша заканчивал православную школу, в семье он был приемным ребенком. По словам матери, в последнее время парень сильно паниковал из-за сдачи ЕГЭ и возможности не поступить в институт.
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Дарья Осипова