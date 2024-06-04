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В Калининградской области в море утонул подросток, спасая друзей

Mash: в Зеленоградске утонул 16-летний подросток, пытавшийся вытащить из воды тонущих друзей
04 июня 2024, 15:02
Фото: iStock/RicoK69

Фото: iStock/RicoK69

В городе Зеленоградске в Калининградской области утонул 16-летний подросток, который пытался вытащить из воды двух тонущих друзей. Об этом пишет Телеграм-канал Amber Mash.


Сообщается, что группа подростков, которые являются воспитанниками детского дома, развлекалась на пирсе. Младшие из детей, которым было по 13 лет, прыгали в воду. Их стало затягивать. Юноша позвонил спасателям и бросился на помощь. Детей спасли прибывшие на место сотрудники МЧС. Однако спасти самого юношу не удалось. Дело находится на контроле Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что одиннадцатиклассник покончил с собой из-за ЕГЭ в Москве. Он боялся, что не сдаст экзамен. Трагедия произошла в Свиблово. Очевидцы обнаружили подростка без сознания под окнами многоэтажного дома. Врачи не смогли спасти школьника. Согласно информации источника, юноша заканчивал православную школу, в семье он был приемным ребенком. По словам матери, в последнее время парень сильно паниковал из-за сдачи ЕГЭ и возможности не поступить в институт.

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#рф
Украинца лишили российского гражданства за нападение на прохожих
В Калужской области украинца лишили гражданства РФ за нападение на прохожих
04 июня 2024, 14:01

Фото: istockphoto/Diy13

В Калужской области аннулировали российское гражданство гражданина Украины, участвовавшего в нападениях на людей в Белгороде. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ.
По информации силовых структур, этот человек родился в Харькове и был гражданином Украины. После переезда в Россию он получил российское гражданство в Калужской области. Уточняется, что молодой человек из-за национальной и расовой ненависти организовал нападения на россиян в Белгороде и привлекал к этому других молодых людей.

В настоящее время уголовное дело по этим нападениям рассматривается в суде. На скамье подсудимых находятся шесть человек, двое из которых несовершеннолетние. Им предъявлены обвинения в зависимости от их роли: покушение на убийство, возбуждение ненависти либо вражды, кража и хулиганство.

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#покушение
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«Сам с собой»: мальчик стал инвалидом после наказания учителя в Малайзии
В Малайзии 11-летний школьник стал инвалидом после учительского наказания
04 июня 2024, 12:45

Фото: istockphoto/SCM Jeans

Инвалидом после учительского наказания стал 11-летний мальчик в Малайзии. Об этом пишет издание The Straits Times. Уточняется, что преподаватель оставил ученика на жаре на три часа, поскольку тот в чем-то провинился. Инцидент произошел 30 апреля.
В результате такого воспитания пострадавшего Могахана Селви увезли с тепловым ударом в госпиталь.

Его мама сообщила, что у мальчика после произошедшего серьезные психические проблемы, и его признали инвалидом.

Также она уточнила, что раньше Могахан любил играть со своими сестрами и братьями и вообще был весьма жизнерадостный. Теперь же мальчик «прячется ото всех и разговаривает сам с собой».

По словам матери, медики ей сообщили, что Могахану нельзя учиться в обычной школе, поэтому теперь ему предстоит обучение с особенными детьми.

Семья подала на школу в суд.

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#дети с инвалидностью
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#учителя
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СМИ сообщили о ранении польского пограничника на границе с Белоруссией
RMF FM: сотрудник Пограничной службы Польши ранен на границе с Белоруссией
04 июня 2024, 12:35

Фото: iStock/Stadtratte

На границе с Белоруссией был ранен сотрудник Пограничной службы Польши, передает радиостанция RMF FM.
«Сотрудник пограничной службы получил травмы головы и был госпитализирован после того, как его ударили палкой во время попытки группы мигрантов насильственно пересечь границу из Белоруссии в Польшу», — сообщается в радиопередаче.
Отмечается, что инцидент произошел в понедельник утром в районе Беловежи, расположенном в Подляском воеводстве. Раненый офицер в настоящее время находится в больнице.

В последнее время польские пограничники почти ежедневно сталкиваются с агрессивным поведением мигрантов за стальным заграждением на границе с Белоруссией.

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#травмы
#инцидент
#солдаты
#польша
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Разведывательный беспилотник ВСУ обнаружили в Тверской области
Mash: разведывательный беспилотник ВСУ обнаружили в Тверской области
04 июня 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Diy13

Разведывательный беспилотник ВСУ обнаружили в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что технику нашли в картофельных грядках. По предварительной информации, это облегченный вариант беспилотника Bird-Eye 400 израильской IAI.
Как отметили местные, у беспилотника отсутствовала боевая часть. На носу была камера для топографической съемки. Сейчас технику изучают эксперты.

До этого сообщалось об уничтожении системой противовоздушной обороны беспилотника над Белгородской областью.

Украинские военные почти каждый день пытаются ударить при помощи беспилотников объекты в центральных и приграничных регионах России.

Кроме того, недавно над Черным морем замечают полеты американских беспилотников. Один из них Global Hawk, который, предположительно дает наводку беспилотникам ВСУ.

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#россия
#бпла
#тверская область
#новости
#всу
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В лесах Подмосковья нашли боеприпасы времён ВОВ
04 июня 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Два боеприпаса времён Великой Отечественной войны обнаружили во время прогулок в лесу в Волоколамском и Клинском городских округах местные жители, об опасных находках они сообщили в службу экстренных вызовов «Система-112», сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Один из боеприпасов был найден в лесу у деревни Владыкина Гора в Клинском округе. Прибывшие на место взрывотехники установили, что это 122-миллиметровая миномётная мина», — говорится в сообщении.
Второй боеприпас, обнаруженный в лесополосе у садоводческого товарищества «Октябрь» в Волоколамском округе, оказался артиллерийским снарядом 57-го калибра.

Оба снаряда были уничтожены взрывотехниками с соблюдением всех необходимых предосторожностей.

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В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время опасности

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#мособлпожспас
#боеприпасы
#великая отечественная война
#клин
#волоколамск
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Мэра застрелили в мексиканском штате Мичоакан
В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра
04 июня 2024, 11:43

Фото: iStock/Artem_Furman

Главу муниципалитета Котиха Йоланда Санчес Фигероа убили в мексиканском штате Мичоакан.
Об этом рассказали местные власти. По их данным, в воскресенье в этом же штате перед голосованием убили кандидата на местных выборах Куитсео Исраэль Дельгадо.

Сейчас там развернута операция по обеспечению безопасности с целью поиска виновных в преступлении. Как пишет газета Financiero, в женщину выстрелили по меньшей мере 20 раз. Она умерла на месте.

Незадолго до этого мэр получала получала угрозы от членов картеля CJNG, а в сентябре прошлого года ее похищали в городе Гвадалахара, но отпустили через три дня.

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В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время опасности
#мексика
#мэр
#убийство
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В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время опасности
В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время обстрела
04 июня 2024, 11:25

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Белгороде старшая по дому не пустила детей в укрытие во время ракетной опасности и им пришлось бежать в другой подъезд.
Об этом сообщает SHOT. По данным Telegram-канала, все случилось вчера вечером. Дети играли во дворе на улице Шаландина, когда в городе объявили ракетную опасность.

Когда дети попытались пойти в укрытие, старшая по дому сказала им, чтобы они поискали другое место. Другие взрослые за них не заступились.

Как рассказали каналу очевидцы, женщину требуют привлечь к ответственности за оставление несовершеннолетних в опасности.

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#белгородская область
#дети
#обстрел
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SHOT: Сеть вебкам-студий накрыли в России
04 июня 2024, 11:10

Фото: iStock/M-Production

Сеть вебкам-студий, которую создала компания парней из Москвы, накрыли в России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в 2022 году безработному 25-летнему Александру из Москвы пришла идея, как можно заработать легкие деньги, — оборудовать студии «премиум класса» в нескольких городах России и начать нанимать вебкам-моделей, обещая им комфортные условия труда, проживание и зарплату до 200 тысяч рублей. Молодой человек позвал с собой в бизнес друзей, они открыли сеть по стране. К примеру, в Волгограде студией руководила 21-летняя местная модель Амина.

Согласно информации источника, на работу приглашали парней и девушек до 35 лет. Модели показывали себя клиентам с разных ракурсов и выполняли различные непристойные вещи.

Всего задержали четверых организаторов вебкам-бизнеса, в том числе главного предпринимателя Александра и Амину. Также были задержаны пять вебкам-моделей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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#бизнес
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#уголовное секс
#интернет
#соцсети
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Экс-депутата Красноярского края осудят за вымогательство 20 миллионов рублей
В Красноярске осудят экс-депутата районного совета за вымогательство 20 млн руб
04 июня 2024, 11:01

Фото: iStock/Zolnierek

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего парламентария Березовского районного совета депутатов, пишет «Лента.ру».
Как рассказала представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова, он вымогал у предпринимателя 20,8 миллиона рублей.

Бывший парламентарий обвиняется по статьям «Вымогательство» и «Мошенничество» УК РФ. Его дело уже направили в прокуратуру края для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Как сообщает следствие, в июне 2021 года обвиняемый подключился к серверному оборудованию компании «КПК Совет» и заявил председателю, что его якобы изъяли силовики. Парламентарий предложил забыть о ситуации за 20 миллионов рублей.

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#красноярский край
#депутат
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