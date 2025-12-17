В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров, заманивавших моделей из России

17 декабря 2025, 10:51

Фото: iStock/Alexander Semenov

В аэропорту Бангкока задержан мужчина, причастный к вербовке россиянок для скам-центров в Юго-Восточной Азии. По информации Telegram-канала Mash, он обманом направлял девушек в Мьянму и Камбоджу под видом модельных контрактов.