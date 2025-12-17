В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров, заманивавших моделей из России
В аэропорту Бангкока задержан мужчина, причастный к вербовке россиянок для скам-центров в Юго-Восточной Азии. По информации Telegram-канала Mash, он обманом направлял девушек в Мьянму и Камбоджу под видом модельных контрактов.
Задержанным оказался уроженец Таджикистана и резидент России по имени Рустам. В Таиланде он искал потенциальных жертв через социальные сети, предлагая им высокие доходы и перспективы в модельном бизнесе. Аналогичным образом он действовал и в отношении гражданок Китая, свободно общаясь с ними на китайском языке.
После согласия на «работу» девушек вывозили за пределы Таиланда — в Мьянму или Камбоджу, где они оказывались в скам-центрах. Там у них отбирали документы и фактически лишали возможности свободно покинуть территорию.
Известно, что до переезда в Таиланд Рустам несколько лет проживал в Москве. Недавно он собирался вылететь в Душанбе, однако его задержали в аэропорту Бангкока по подозрению в международном мошенничестве. В настоящее время мужчина находится в иммиграционном изоляторе IDC.
