В Баренцевом море на российском траулере взорвалась турбина двигателя

Фото: РИА Новости/Виталий Невар
Взрыв турбины главного двигателя произошёл на одном из новых траулеров в Баренцевом море.
«СеверПост», ссылаясь на осведомленный источник, сообщает, что взрыв произошёл на траулере-процессоре «Баренцево море», принадлежащем «Архангельскому траловому флоту», который входит в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК).
В результате происшествия никто не пострадал, судно к ночи доставят в Мурманск на буксире.
Ранее сообщалось, что российским морякам, которых удерживают из-за финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, платят зарплату, и они могут сходить на берег. Об этом рассказали РИА Новости в МИД РФ. На рыболовецком судне Volopas, удерживаемом в Мапуту (столица Мозамбика), находятся пять человек, двое из которых, в их числе капитан судна – россияне. Люди оказались заложниками финансово-имущественного спора, который возник между компанией-судовладельцем и мозамбикской фирмой-агентом.
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Мария Фирсова