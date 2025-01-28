В Барнауле дочь сварила мать в кипятке за неэкономный расход воды

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В Барнауле 34-летняя женщина специально облила крутым кипятком родную мать. Пожилая женщина скончалась от ожогов.
О трагическом происшествии рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю. Причиной конфликта между ближайшими родственниками, как это часто бывает, стали бытовые неурядицы.
По информации ведомства, жительница Барнаула проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе между матерью и дочерью произошла ссора по причине того, что пенсионерка не экономила электричество и воду, в то время как тарифы на услуги ЖКХ были повышены.
Дочь решила отомстить матери и, когда та пошла мыться, зашла в ванную и стала поливать находившуюся в ванной мать кипятком из душа. Женщина получила ожоги 30% поверхности тела. Ее доставили в больницу, но через несколько дней сердце ее остановилось.
Ведется следствие, обвиняемая заключена под стражу.
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По информации ведомства, жительница Барнаула проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе между матерью и дочерью произошла ссора по причине того, что пенсионерка не экономила электричество и воду, в то время как тарифы на услуги ЖКХ были повышены.
Дочь решила отомстить матери и, когда та пошла мыться, зашла в ванную и стала поливать находившуюся в ванной мать кипятком из душа. Женщина получила ожоги 30% поверхности тела. Ее доставили в больницу, но через несколько дней сердце ее остановилось.
Ведется следствие, обвиняемая заключена под стражу.
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Александр Бойцов