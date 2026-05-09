В Барнауле компания молодых людей избила девушку-подростка
В Барнауле компания юношей напала на девушку-подростка и избила ее. Об этом пишут местные СМИ.
Конфликт произошёл между домами №113 и №82 на Павловском тракте: группа молодых людей напала на юную девушку под аркой этих зданий. Пострадавшая громко просила о помощи, пока злоумышленники продолжали её избивать.
Сообщение о произошедшем инциденте зарегистрировано в отделении полиции Индустриального района. В настоящее время сотрудники отдела по делам несовершеннолетних занимаются установлением личностей участников нападения и выяснением всех деталей произошедшего. По итогам проведённых мероприятий будет принято процессуальное решение.
Читайте также: