На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв
На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв и пожар. Об этом информирует телеканал Fox 8.
Инцидент случился на нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining, принадлежащем компании PBF Energy, расположенном в штате Луизиана. Представители предприятия сообщили, что взрыв произошел в одном из рабочих блоков.
Впоследствии возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего продолжают выясняться.
