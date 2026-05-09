Достижения.рф

На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв

Fox 8: На НПЗ в штате Луизиана произошел мощный взрыв и пожар
Фото: iStock/dzika_mrowka

На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел мощный взрыв и пожар. Об этом информирует телеканал Fox 8.



Инцидент случился на нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining, принадлежащем компании PBF Energy, расположенном в штате Луизиана. Представители предприятия сообщили, что взрыв произошел в одном из рабочих блоков.

Впоследствии возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины произошедшего продолжают выясняться.

Ранее сообщалось, что в департаменте Кундинамарка (Колумбия) произошел взрыв в угольной шахте компании Carboneras Los Pinos. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0