Полицейские устроили рейд с проверкой мигрантов на крупной торговой сети в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция провела масштабную проверку в распределительном центре крупной компании «Х-5 Ретейл Групп», в которую входит сеть супермаркетов «Перекресток». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Основной целью рейда стал контроль за соблюдением миграционного законодательства и выявление нарушений в сфере трудовой деятельности иностранных граждан, а также их работодателей.
Правоохранители проверили 200 человек, из которых 66 оказались мигрантами. У 37 иностранцев обнаружили нарушения миграционного законодательства.
К операции привлекли сотрудников спецполка полиции, миграционной службы, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, кинологов, ГИБДД и уголовного розыска. Главная цель таких мероприятий, проводимых на системной основе — декриминализация обстановки в регионе.
«Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции было проверено 89 автомобилей, также принадлежащих сети супермаркетов. По результатам проверки составлено 8 административных протоколов за различные нарушения ПДД», — говорится в сообщении.Подчеркивается, что работа велась под особым контролем руководства ГУ МВД.