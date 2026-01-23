Полицейские устроили рейд с проверкой мигрантов на крупной торговой сети в Петербурге

23 января 2026, 02:06

Фото: iStock/Chalabala

В Санкт-Петербурге полиция провела масштабную проверку в распределительном центре крупной компании «Х-5 Ретейл Групп», в которую входит сеть супермаркетов «Перекресток». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.





Основной целью рейда стал контроль за соблюдением миграционного законодательства и выявление нарушений в сфере трудовой деятельности иностранных граждан, а также их работодателей.



Правоохранители проверили 200 человек, из которых 66 оказались мигрантами. У 37 иностранцев обнаружили нарушения миграционного законодательства.





Житель Махачкалы рискнул жизнью, чтобы спасти детей, провалившихся под лед

«Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции было проверено 89 автомобилей, также принадлежащих сети супермаркетов. По результатам проверки составлено 8 административных протоколов за различные нарушения ПДД», — говорится в сообщении.