Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Мошенники активизировались в России, представляясь соседями и пытаясь обмануть людей. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленники звонят на мобильные телефоны, называют номера квартир и предлагают установить новый домофон. Чтобы завоевать доверие, они используют имена ваших соседей. Часто аферисты ошибаются и упоминают несуществующие квартиры, что выдает их. Полиция советует: не доверяйте незнакомцам, даже если они знают ваш адрес. Лучше перепроверить информацию. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть.
Ранее стало известно, что мошенники активизировались и начали рассылать письма от имени «Госуслуг». Они просят пользователей обновить свою электронную почту, добавляя фальшивый номер телефона техподдержки.
