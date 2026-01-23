Достижения.рф

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

РИА Новости: мошенники под видом соседей собирают деньги на новый домофон
Фото: iStock/artoleshko

Мошенники активизировались в России, представляясь соседями и пытаясь обмануть людей. Об этом пишет РИА Новости.



Злоумышленники звонят на мобильные телефоны, называют номера квартир и предлагают установить новый домофон. Чтобы завоевать доверие, они используют имена ваших соседей. Часто аферисты ошибаются и упоминают несуществующие квартиры, что выдает их. Полиция советует: не доверяйте незнакомцам, даже если они знают ваш адрес. Лучше перепроверить информацию. Будьте осторожны и не дайте себя обмануть.

Ранее стало известно, что мошенники активизировались и начали рассылать письма от имени «Госуслуг». Они просят пользователей обновить свою электронную почту, добавляя фальшивый номер телефона техподдержки.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0